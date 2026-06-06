Heidi Mendoza, willing magluto ng humba kay Harry Roque para 'malinawan' ang isip

Sinagot ng dating Commission on Audit (COA) Commissioner na si Heidi Mendoza si dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa Facebook matapos lumabas ang resulta ng Certified Public Accountants (CPA) Special Professional Licensure Examination (SPLE).
Nagsimula ito nang i-upload ni Roque ang post ng DAILY TRIBUNE kung saan inanunsiyo ng Professional Regulation Commission (PRC) na walang nakapasa sa naganap na May 2026 CPA SPLE.
"College education sa #BagongPilipinas," ani Roque sa kanyang caption.
Nagkomento rin ang isang netizen sa naturang post at sinabing, "Saklap. Isa lang, 'di pa pumasa. Tapos buong Pilipinas makakaalam. Sorry po."
Kinuhanan naman ito ng screenshot ni Mendoza at diretsahang bumanat kay Roque sa pamamagitan ng isang hiwalay na Facebook post.
"Alam mo ba kung gaano kahirap ang Certified Public Accountant Licensure Examination? Besides, isa lang ang kumuha, kaya mali ang konklusyon mo!" giit ng dating COA chief.
Hirit pa ni Mendoza: "PS. Magaling akong magluto ng humba, 'pag nakatikim ka malilinawan ka! Pero hindi pwedeng fake news ang bayad."