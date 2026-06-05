Bagyong Ester pumasok sa PAR, Signal no. 1 itinaas sa Batanes

Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility (PAR) at ganap nang naging bagyo ang low pressure area na namataan sa hilagang-kanluran ng Batanes na tatawaging Bagyong Ester.
Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng Tropical Depression Ester sa layong 225 kilometro kanluran ng Itbayat, Batanes.
Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 55 kilometro bawat oras.
Kumikilos ito pahilagang-silangan sa bilis na 20 kilometro bawat oras.
Dahil dito, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa buong Batanes. Inaasahan naman ng PAGASA na lalabas ng PAR ang Bagyong Ester sa ika-6 ng Hunyo.