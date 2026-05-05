Toll sa Calax, libre ng isang buwan ayon kay PBBM

Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahigit 7 kilometrong Subsection 3 ng Cavite-Laguna Expressway (CALAX), isang bahagi ng proyekto na inaasahang magpapabilis sa biyahe sa pagitan ng Metro Manila at mga lugar sa Southern Luzon, at makatutulongdin upang maibsan ang matinding trapiko sa mga umuunlad na bayan sa Cavite at Laguna.
Ayon sa Pangulo, ang bagong bahagi ng expressway sa Governors Drive Interchange sa Barangay San Francisco, General Trias, Cavite ay magiging libre ang toll sa loob ng isang buwan.
Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng CALAX Subsection 3, mababawasan ng halos 30 minuto ang oras ng biyahe ng mga motorista mula Biñan, Laguna hanggang General Trias, Cavite mula sa dating mahigit isang oras—at makatutulong din ito sa pagtitipid sa gasolina.