Libreng toll sa mga trak ng pagkain, planong paigtingin ng palasyo

Pinag-aaralan ng Malacañang na palawigin ang libreng toll at bayarin sa pantalan para sa mga trak ng pagkain habang nagpapatuloy ang krisis dulot ng digmaan sa Middle East.
Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos upang mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo sa pagkain.
Nagsimula noong ika-20 ng Abril ang isang buwang toll holiday para sa food trucks.
Bahagi ito ng food lane program ng Department of Agriculture, kung saan mahigit 1,000 trak ang kayang maghatid ng hanggang 7 milyong kilo ng pagkain araw-araw sa Metro Manila.