PBBM, nag-utos ng libreng toll para sa mga sasakyang may dalang agri products

Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang libreng toll sa lahat ng expressway para sa mga sasakyang nagdadala ng pagkain at produktong agrikultura simula ika-20 ng Abril bilang tugon sa patuloy na oil crisis at upang mapanatiling stable ang presyo ng mga bilihin.
Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, nagkasundo ang Toll Regulatory Board (TRB), Department of Agriculture (DA), at mga pangunahing toll concessionaire na ipatupad ang toll relief para sa mga trucker, magsasaka, at iba pang nasa industriya ng agrikultura.
“Utos ng Pangulo na dapat tuloy-tuloy ang pagbiyahe ng pagkain para matiyak na hindi tataas ang presyo ng pangunahing bilihin at mananatiling abot-kaya ito para sa mamamayan,” ani Lopez.
Nilinaw na ang mga sasakyan ay kailangang ma-accredit ng DA at may RFID sticker upang makasama sa programa. Tinatayang makakatipid ang mga ito ng mula P600 hanggang P1,800 depende sa klase ng sasakyan, na ikakarga bilang rebate sa kanilang RFID accounts kada linggo.
Sa ngayon, ipatutupad ang libreng toll sa loob ng isang buwan, ngunit maaari pa itong palawigin depende sa magiging resulta ng pagsusuri ng DA, DOTr, TRB, at mga operator ng tollways.
Samantala, nagpatupad na rin ng sariling tulong ang Philippine Ports Authority (PPA) sa pamamagitan ng pagbaba ng roll-on/roll-off (RoRo) fees sa P1 para sa mga sasakyang may kargang hilaw at hindi pa napoprosesong produktong agrikultura.
Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak ang tuloy-tuloy na suplay ng pagkain at maiwasan ang pagtaas ng presyo sa merkado.