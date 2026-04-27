Usok ng nasusunog na Navotas sanitary landfill, umabot sa Pasay City

Pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ng Pasay City ang mga residente at mga pupunta sa lungsod na magsuot ng facemask.
Ito ay kasunod ng pag-abot sa lungsod ng makapal at mabahong usok mula sa nasusunog na sanitary landfill sa Navotas.
Ayon sa Pasay LGU, ang usok ay maaaring may dalang mapanganib na kemikal na posibleng makasama sa kalusugan.
Ipinahayag naman ng Pasay City Disaster Risk Reduction and Management Office na bagama’t bahagyang bumuti ang kalidad ng hangin, mas mainam pa ring magsuot ng proteksyon kapag lalabas.
Hinihikayat din ang mga residente na makipag-ugnayan sa Pasay DRRMO sa pamamagitan ng mga numerong makikita sa kanilang Facebook page.