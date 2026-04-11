Navotas sanitary landfill, nasunog

Isang malaking sunog ang sumiklab sa Navotas Sanitary Landfill nitong Biyernes ng gabi.
Ayon sa ulat ng Navotas City Fire Station, nagsimula ang apoy bandang alas-8 ng gabi sa Barangay Tanza at tumagal ng humigit-kumulang tatlong oras.
Dahil nasa isla ang lokasyon ng landfill, nahirapan ang mga bumbero sa pagresponde kaya gumamit sila ng fireboat upang mas mapabilis ang pag-apula ng apoy.
Dahil sa laki ng sunog, agad namang nag-alerto ang mga residente sa kalapit na Barangay Dampalit sa Malabon City.
Sa kasalukuyan, patuloy ang pagbabantay ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa lugar upang tuluyang maapula ang natitirang apoy at matukoy ang sanhi ng insidente.