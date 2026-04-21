75-anyos na lola, natusta sa sakahan ng Ormoc

TACLOBAN CITY — Natagpuang sunog ang labi ng isang 75-anyos na babae matapos lamunin ng sunog sa damuhan ang isang maliit na sakahan sa Sitio Barukan, Barangay Liberty, Lungsod ng Ormoc noong Sabado, ika-19 ng Abril.
Natuklasan ng mga rumespondeng bumbero mula sa Bureau of Fire Protection ang mga labi ng biktima, na kinilala lamang sa alyas na “Lydia,” matapos magdeklara ng fire-out bandang alas-2:30 ng hapon.
Sa paunang imbestigasyon, napag-alamang nagtungo ang matandang magsasaka sa kanyang lupain upang maglinis ng damo at nagsunog ng tuyong dahon, na pinaniniwalaang naging sanhi ng sunog.
Ayon sa mga awtoridad, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa matinding pagkatuyo ng paligid dulot ng matagal na init, dahilan upang hindi na makaligtas ang biktima. Ibinahagi rin ng mga residente na naantala ang pagresponde dahil sa layo ng lugar, na tinatayang 37 kilometro mula sa sentro ng lungsod.
Nanawagan ang mga opisyal ng bumbero sa publiko na iwasan ang pagsusunog ng damo at tiyaking maayos ang pagtatapon ng upos ng sigarilyo, kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga sunog sa damuhan kamakailan.