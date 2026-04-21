2 OFW, nasawi sa hostage incident sa Lebanon

Nasawi ang dalawang overseas Filipino workers (OFW) matapos ang isang hostage incident sa Beirut, Lebanon noong ika-15 ng Abril. Ito ay kinumpirma ng Department of Migrant Workers (DMW)
Sa inilabas na pahayag, kinumpirma ng DMW ang mga naunang ulat na ang mga biktima na matagal nang nagsisilbi sa iisang amo—ay binaril mismo ng kanilang employer.
Agad na naaresto ng mga awtoridad ang suspek at kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya.
Ayon sa ahensya, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Migrant Workers Office sa Philippine Embassy sa Lebanon at sa mga lokal na otoridad upang matiyak ang masusing imbestigasyon at ang pagsasampa ng nararapat na kaso laban sa employer.
Sa utos ni Secretary Hans Leo Cacdac, nakatakdang bumisita ang mga opisyal sa mga pamilya ng mga biktima, na kapwa kababaihan.