2 bahay, tinupok ng apoy, 6 katao patay

Anim ang nasawi sa sunog na tumagal ng mahigit dalawang oras sa Barangay Nancayasan, Urdaneta City, Pangasinan.
Ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP), sumiklab ang sunog bandang alas-2:00 ng madaling araw noong Lunes at tuluyang naapula makalipas ang alas-4:00 ng madaling araw.
Iniulat ng BFP na kabilang sa mga nasawi ang tatlong lalaki at tatlong babae, at dalawa sa kanila ay mga menor de edad.
Dalawang bahay ang tinupok ng apoy, ang isa ay pag-aari ng isang babaeng nasa Amerika, at ang isa naman ay pag-aari ng isang senior citizen.
Batay sa paunang imbestigasyon, nagsimula ang sunog sa kusina ng isa sa mga bahay at mabilis na kumalat, dahilan upang makulong ang mga biktima. Ang kanilang mga labi ay narekober sa isinagawang clearing o mopping-up operations.