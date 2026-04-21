DYARYO TIRADA

2 bahay, tinupok ng apoy, 6 katao patay

A firefighter walks by a home on flames from the Palisades Fire in the Pacific Palisades neighbourhood of Los Angeles, California. The fast-moving wildfire is threatening homes in the coastal neighbourhood amid intense Santa Ana Winds and dry conditions in Southern California.
A firefighter walks by a home on flames from the Palisades Fire in the Pacific Palisades neighbourhood of Los Angeles, California. The fast-moving wildfire is threatening homes in the coastal neighbourhood amid intense Santa Ana Winds and dry conditions in Southern California. AFP
Anim ang nasawi sa sunog na tumagal ng mahigit dalawang oras sa Barangay Nancayasan, Urdaneta City, Pangasinan.

Ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP), sumiklab ang sunog bandang alas-2:00 ng madaling araw noong Lunes at tuluyang naapula makalipas ang alas-4:00 ng madaling araw.

Iniulat ng BFP na kabilang sa mga nasawi ang tatlong lalaki at tatlong babae, at dalawa sa kanila ay mga menor de edad.

A firefighter walks by a home on flames from the Palisades Fire in the Pacific Palisades neighbourhood of Los Angeles, California. The fast-moving wildfire is threatening homes in the coastal neighbourhood amid intense Santa Ana Winds and dry conditions in Southern California.
Dalawang bahay ang tinupok ng apoy, ang isa ay pag-aari ng isang babaeng nasa Amerika, at ang isa naman ay pag-aari ng isang senior citizen.

Batay sa paunang imbestigasyon, nagsimula ang sunog sa kusina ng isa sa mga bahay at mabilis na kumalat, dahilan upang makulong ang mga biktima. Ang kanilang mga labi ay narekober sa isinagawang clearing o mopping-up operations.

A firefighter walks by a home on flames from the Palisades Fire in the Pacific Palisades neighbourhood of Los Angeles, California. The fast-moving wildfire is threatening homes in the coastal neighbourhood amid intense Santa Ana Winds and dry conditions in Southern California.
Pangasinan
Fire alert

