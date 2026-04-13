LPG store sa QC, sinunog! 2 patay

Tatlong katao ang nasawi habang dalawa naman ang nasugatan sa sunog na naganap sa isang LPG store sa Pasong Tamo, Quezon City.
Kabilang sa mga nasawi ang ilang boarders na nakatira sa lugar, habang sugatan ang may-ari ng LPG store at ang kanyang helper.
Batay sa imbestigasyon, nagkaroon umano ng pagtatalo ang may-ari at ang helper habang nasa impluwensya ng alak. Ayon sa mga saksi, sa gitna ng mainit na argumento ay nagbanta ang helper na pasasabugin ang mga tangke ng gas at susunugin ang bahay.
Ilang sandali, isang malakas na pagsabog ang naganap na agad sinundan ng mabilis na pagkalat ng apoy.