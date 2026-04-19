Higit 140 pamilya, inilikas dahil sa sunog sa Pasig

Isang sunog na tumama sa residential area sa Barangay Bagong Ilog noong ika 17 ng Abril ang nagpalikas sa mahigit 140 pamilya, dahilan upang magtayo ang mga lokal na awtoridad ng evacuation center at mamahagi ng mga emergency supply sa mga apektadong residente.
Ayon sa pamahalaang lungsod ng Pasig, hindi bababa sa 536 indibidwal ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center na itinayo sa Bagong Ilog Elementary School.
Iniulat ng mga awtoridad sa sunog na nagsimula ang apoy sa Purok Maligaya sa kahabaan ng Sgt. Pascua Street, kung saan itinaas sa ikalawang alarma bandang 11:49 ng umaga.
Idineklara naman na kontrolado ang sunog at tuluyang naapula bandang alas-3:00 ng hapon.
Ayon sa Brgy. Bagong Ilog, batay sa paunang imbestigasyon, posibleng dulot ng napabayaang pagluluto ng kanin ang sunog.
Namahagi rin ang pamahalaang lungsod ng hygiene at sleeping kits sa mga evacuee sa parehong araw bilang bahagi ng paunang tulong.