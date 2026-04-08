Suplay ng LPG sa bansa, nanganganib na

Mahigit isang buwan na lamang, o humigit-kumulang 33 araw, ang natitirang suplay ng Liquefied Petroleum Gas (LPG) sa bansa.
Batay sa pinakahuling datos ng Department of Energy, ang LPG ang nasa pinaka-kritikal na kalagayan kumpara sa iba pang produktong petrolyo.
Ayon sa tala, aabot pa sa 58 araw ang suplay ng gasolina, 47 araw para sa diesel, 106 araw para sa gaas, at 66 araw naman para sa jet fuel.
Tiniyak ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan at pribadong sektor sa ibang bansa upang makakuha ng karagdagang suplay at matiyak na hindi magkukulang ng stock sa mga darating na buwan.