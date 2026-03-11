Ikalawang bugso ng taas-presyong petrolyo ngayong linggo, umarangkada na

Ngayong araw, ika-11 ng Marso, ipinatupad ang ikalawang bugso ng pagtaas sa presyo ng langis para sa linggong ito.
Ayon sa mga kumpanya ng langis, tumaas ng P1.00 hanggang P6.50 ang presyo sa bawat litro ng gasolina. Samantala, nasa P2.50 hanggang P11.50 ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang P5.50 hanggang P17.50 naman ang ipinatong sa bawat litro ng kerosene.
Nauna nang ipinaliwanag ng Department of Energy (DOE) na posibleng ipatupad nang paunti-unti ang malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa tensyon at bakbakan sa pagitan ng US, Israel, at Iran.