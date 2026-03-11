SUBSCRIBE NOW SUPPORT US
Ikalawang bugso ng taas-presyong petrolyo ngayong linggo, umarangkada na

Pump stations are marked “out of stock” at a gas station in Paco, Manila, on Monday, 9 March 2026, after a surge of motorists hoarding petroleum products amid fears of price hikes due to the ongoing conflict in the Middle East.
Pump stations are marked “out of stock” at a gas station in Paco, Manila, on Monday, 9 March 2026, after a surge of motorists hoarding petroleum products amid fears of price hikes due to the ongoing conflict in the Middle East. John Carlo Magallon
Ngayong araw, ika-11 ng Marso, ipinatupad ang ikalawang bugso ng pagtaas sa presyo ng langis para sa linggong ito.

Ayon sa mga kumpanya ng langis, tumaas ng P1.00 hanggang P6.50 ang presyo sa bawat litro ng gasolina. Samantala, nasa P2.50 hanggang P11.50 ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang P5.50 hanggang P17.50 naman ang ipinatong sa bawat litro ng kerosene.

Nauna nang ipinaliwanag ng Department of Energy (DOE) na posibleng ipatupad nang paunti-unti ang malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa tensyon at bakbakan sa pagitan ng US, Israel, at Iran.

