Dominic at Sue magkasama sa Siargao 

Sa Siargao unang pumutok ang chikang nagkakamabutihan na sina Sue at Dominic matapos mag-viral ang video nila na kuha sa isang bar na animo’y hinalikan ni Dom si Sue.

Then, natsismis pa na pinadadalhan ng food ng mommy ni Dom si Sue.

Marami ang naniniwalang bagay ang dalawa.

“Yes you both deserve to be happy and found each other.”

“Deserve naman ni dom ulit mag mahal.. tsaka single nanaman si sue bago siguro naging sila.”

“eto ang couple na masaya ang mga netizens ..super bagay naman kasi.”

***

Horror Queen title ni Nadine pinalagan

From “Deleter” to “Nokturno,” masasabi ba na si Nadine Lustre na ang next Horror Queen?

‘Yan ang poll ng isang Facebook page matapos ilathala ang interview ni Nadine para sa “Nokturno.”

Actually, ang daming pumalag sa ikinakabit na bagong title ni Nadine. Todo tanggol ang fans ni Kris Aquino na siyang may hawak ng Horror Queen title.

Pati ang inventorying online gaming app ni Nadine ay nadamay sa mga comment nila.

Pero mayroon din namang nagsabi na bagay kay Nadine ang bagong title na Horror Queen.

Narito ang ilang comments ng netizens.

“Si Kris Aquino lng ang natatanging horror queen. No one can replace her.”

“Maganda yung movie niyang “Deleter” , indeed Nadine Lustre would be the next scream queen.”

“Sobrang nakakatakot sa sobrang takot ko clinick ko ung link ni nadine sa sugal baka takutin ako e, charot.”