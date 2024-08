Jericho Rosales inaming nakikipag,-date na kay Janine Gutierrez

Inamin ni Jericho Rosales na he’s dating Janine Gutierrez na gumanap bilang asawa niya sa “Lavender Field.”

Umamin si Jericho sa solo presscon niya for the series noong Martes.

Noong una, simple lang ang sagot ni Jericho nang itanong namin kung totoong nagde-date sila ni Janine. Dalawang beses kasi silang nakitang magkasama. Noong una, may nakakita sa kanila sa mall. And the recently, may naka-sight naman sa kanila habang nasa National Museum.

Nagpakatotoo si Echo at sinabing, “We’re getting to know each other. We’re dating.”

That’s Jericho’s categorical answer when probed about recent sightings with Janine.

“If somebody invites me to a nice mall, I’ll go to the mall. If somebody invites me to a museum, I’ll go to the museum. No, no, no, no. I was the one who actually asked Janine. I haven’t been to a national museum and she said, ‘how old are you na? Hindi ka pa nakakapunta doon?’” say pa niya.