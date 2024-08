Angela Ken maraming natutunan sa theater role

Bilang Ti Moune sa kanyang second musical na “Once On This Island” ay magkahalong kaba at saya ang na-experience ng young singer na si Angela Ken.

Actually, dahil second ko pa lang ito na “professional musical, yung saya nakakakaba. Kahit ayaw mong ma-pressure ay mape-pressure ka sa sarili mo because you only want to give your best,” say niya.

“Ayun din siguro yung fuel ko to improve everything that I do,” dagdag pa ng dalaga.