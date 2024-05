Yen Santos may hugot sa lovelife

May malalim na hugot yata ang aktres na si Yen Santos kaugnay sa “self-love” nang magpost ito sa kanyang IG na tila nagpapahiwatig na may kaugnayan ito sa mga balitang bumabalot sa kanila ng aktor na si Paolo Contis.

Nitong nakaraan kasi ay nag-repost ang dalaga ng isang video clip na kuha sa interview ng Kapuso star at fashion icon na si Heart Evangelista sa “Fast Talk With Boy Abunda.”

Tinanong ng host ng programa na si Boy Abunda kung ano ang maibibigay na advice ni Heart sa kanyang younger self.

“If I were to speak to who I was before, I would say, stop giving away your heart like it’s candy. Treasure yourself. Love yourself. Treasure your heart and your soul. Because that’s what’s gonna save you in the end,” ang pahayag ni Heart.

Walang caption na isinulat si Yen sa kanyang IG post, pero naka-tag doon ang username na @riverayanna pero samu’t saring reaksyon ang itinambak ng mga netizens at karamihan sa mga nagkomento ay naniniwalang may koneksyon ang post ni Yen sa chikang break na sila ni Paolo tulad ng matagal nang napapabalita.

Kung matatandaan, noong May 6 nagsimulang kumalat ang balita na may pinagdaraanan sina Yen at Paolo sa kanilang relasyon matapos i-unfollow ng aktres ang Kapuso star sa Instagram.