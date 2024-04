Gilas Pinay nais maglaro sa Jones Cup, WKBL

Ang pagsali ng Gilas Women sa Jones Cup sa Taiwan at Women’s Korean Basketball League (WKBL) ay balak ng kanilang head coach na si Pat Aquino upang tulungan ang squad na makapaghanda para sa FIBA World Cup Pre-Qualifying Tournament sa Kigali, Rwanda ngayong Agosto.

Sinabi ni Aquino sa DAILY TRIBUNE na Brazil, Hungary at Senegal ang magiging isang hamon para sa kanila hindi lamang dahil sa tangkad ng mga kalaban kundi pati na rin sa kanilang karanasan pagkatapos makipagkumpetensya sa 2024 FIBA Women’s Olympic Qualifying Tournament noong nakaraang Pebrero.

“I think we will talk this week with (Samahang Basketbol ng Pilipinas) executive director Erika tungkol dito. Magpaplano kami na kailangan nating maglaro ng higit pang mga laro sa labas,” aniya, tinutukoy ang Jones Cup at WKBL.

Inamin ni Aquino ang laki at karanasan ng kanilang mga karibal ay hadlang sa kanila ngunit ang Gilas ay may bilis at asinta na maaaring maging bentahe nila.

Ang mananalo sa torneo sa Rwanda ay makakakuha ng puwesto para sa 2026 FIBA ​​Women’s World Cup Qualifiers. Ang Brazil ay magiging isang mahigpit na kalaban dahil ito ay kasalukuyang nasa No. 8 sa mundo.

Ang Hungary ay nasa No. 16 habang ang Senegal ay nasa No. 25. Nasa No. 40 ang Pilipinas sa pandaigdig na ranggo.

“Matangkad sila. Pinapanood ko ang laro ng Brazil, Hungary at Senegal. Sila ay matigas at ang pagkakaiba sa taas ay magiging maging glaring,” sabi ni Aquino.

“Mayroon kaming ilang mga pakinabang tulad ng bilis at ang grit. Ipapakita natin sa mundo na tayo ay maaaring maglaro sa antas na ito,” dagdag niya.