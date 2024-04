Kathryn Bernardo at Kim Chiu, kabugan sa pagandahan

Hindi pagmamaganda. Mas lalong hindi nagmamaganda. At tunay na kumikilos sina Kathryn Bernardo at Kim Chiu ayon sa kanilang ganda, kasi nga ang mga bubuyog na papanble, gustong masimsim ang kanilang mga nectar at ipadama sa kanila ang pangmamalakasang pagmamahal.

Lutang na ang chikang si a very good girl Kathryn, dalawang papable papa ang lumiligaw na sa kanya sa kasalukuyan, ang Asia’s Multimedia Star Alden Richards at ang award-winning dramatic actor, si Jericho Rosales.

Si Richard Jr., (totoong pangalan ni Alden) ang bisiting pandagal ni Queen Kath sa house blessing ng kanyang dream house. Balitang-balita na ipinagpaliban diumano ni young master Faulkerson ang pagdalo sa isang gabi ng parangal kung saan siya ay nominado, para lang makasama ang babaing iniirog.

At sa mga bidyo at larawan na bumalandra sa social media, pwede na nating hinuhain na lamang-lamang ang binatang may biloy sa puso at pagkatao ni Queen Kath.

Wala pang bagong photo at bidyo update si master Rosales na magpapalota na magkasama sila ni Queen Kath. Posible naman na pribado na ang mga pagdalaw ni Echo sa babaing sinisinta. Mga ka-Tirada mambabasa, sino ba ang best bet niyo na magig kasintahan ni queen Kathryn Bernardo, team Alden Richars ba kayo o pangkat Oliver? Kaabang-abang na pagmamaganda, hindi ba Kathryn Bernardo?

***

Samantala kay Kimmy naman, kamakailan ay dinalaw ni Atty Oliver Moeller ang dalagang princess Chinita. Audience ang abogado sa “It’s Showtime.” Sa maikling panayam sa abogandong makisig, sinabi nito na meron siyang haharapin at kikilalaning kabigan.

Ay! Alam na ito! Wala namang duda na si Kimberly Sue na ang dinadalaw niyan hindi ba naman? Na bagamat naging masaya ang date ni Miss Universe Philippines’ Michelle Dee, ang nangyari sa kanya eh ang dramaramang “Kapag tumibok ang puso, wala kang magagawa kundi sundin ito”, huh! Anong kaguluhan ito? Ang KimOli ba ang for real at ang KimPau ang for reel?

Ay! The plot thickens. Sa true lang! Kaganapan at pangyayaring tunay nakakapukaw sa interes, nakakapagtaka, nakaka-delulo at higit sa lahat, nakakatuliro hindi ba naman? Naku, naku, naku….. the other Papa P, Paulo Avelino, papayag ka bang maagaw ni Atty. Oliver si Kimmy sa iyo sa totoong buhay? Ganda problems much binibining Chiu?

Kung sakaling hihingi si Kimmy na payo sa inyo mga sumusunod at bumasa sa Chika Diva pitak kong ito, ano ang gusto niyong totohanan na talaga, ang Kim at Avelino o si Marco at Chiu? Pang soap opera ang mga susunod na kabana, hindi ba naman

**

Sa matagumpay na The IdeaFirst Enlighten Film Festival, itinanghal ang “Gameboys”, ang bersyong pelikula nito at panauhing pandangal ang lahat ng mga artistang kasali sa landmark Pinoy BL series, sina Kokoy De Santos, Elijah Canlas, Miggy Jimenez, Kyle Velino, Kych Minemoto at Adrianna So.

Ang “Gameboys” ang pinaka-matagumpay na Pinoy BL na niyakap at minahal nung pandemya kaya ang mga fan nito, ay nagbubunyi na may posibilidad na magka-season 3 ito.

Pelikula ang pangatlong Gameboys installment, may script na si Ash Malanum at si Ivan Andrew Payawal pa rin ang direktor, at siempre The IdeaFirst Company pa rin ang producer.

Naway mag-shooting na ang movie at maipalabas sa pinaka-malapit na hinaharap ang pelikula dahik marami talaga ang may gustong malaman sa kung ano ang nangyari sa kwento at pagmamahalan nina Cairo at Gavreel, kung may tatsulok ng pag-iibigan pa rin ba sina Terrence, Wesley at Achilles at kungkamusta na nga ba ang makulay na buhay at pechay ni Pearl.

Kaabang-abang, hindi ba naman ang “Gameboys 3”, huh!