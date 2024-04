Audrey Avila challenged sa role

Aminado ang Vivamax bombshell na si Audrey Avila na talagang naging challenge para sa kanya ang role niya na isang retiradong prostitute sa bagong offering ng Vivamax na “Dayo.”

Ayon sa dalaga, talagang pinag-aralan niya ang galawan ng isang sex worker.

“Nanood ako ng mga films for my references sa character ko. Yung nga nuances and mga posture ng prostitute. Naipakita ko na rin ang lahat (sex scenes). Pero may ipapakita pa ako, every project laging challenging at may ipapakita,” sabi ni Audrey.

May love scene din sila ng isa pang bida sa movie na si Rica Gonzales.

“Sa amin, ‘yung normal love scene lang. Cake by the ocean ang tawag namin. Sa dagat kami nag-sex so, gabi siya at walang masyadong tao and sobrang hot ng eksena na yun. Quickie lang siya and hindi naman mahirap kasi naka-standing lotus position kami, so hindi siya naka-expose sa dagat o buhangin,” sabi pa ng dalaga.

Unang nakilala si Audrey sa “Linlang” bilang kabit ni JM de Guzman sa Kapamilya drama series na “Linlang.”

Ayon sa kanya, marami siyang natutunan sa mga co-stars niya sa “Linlang”, lalo na kina JM at Kim. Puring-puri nga niya ang mga ito dahil ang babait at talagang nakasuporta lagi sa buong production.

Nu’ng una raw ay talagang nahihiya siyang makihalubilo sa mga lead stats ng serye pero mismong sina JM, Kim at Paulo raw ang gumagawa ng paraan para mawala ang hiya ng tulad niyang nasa supporting cast.

“Ang babait nila, hindi mo mararamdaman na big stars sila. Lalo na si Ate Kim, kasi funny din siya, sobrang masayahin. At talagang magaling siyang actress, lahat sila ang gagaling!” sabi ni Audrey.

Wish ni Audrey na sana’y mabigyan siya uli ng chance na makatrabaho ang lead stars ng “Linlang.”