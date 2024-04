Heaven Peralejo may inamin

Aminado ang aktres na si Heaven Peralejo na happy siya ngayon sa relasyon nila ng aktor na si Marco Gallo at nang matanong kung may mga nadiskubre na sila sa isa’t isa ay naging malikot ang sagot ng dalaga.

“Discovery ko kay Marco? Kaya niyang kainin…” hindi pa man niya natatapos ang sasabihin ay nagtawanan na ang mga nasa venue ng presscon ng “Uni Love Squad” kamakailan sa Viva Café, Cubao, Quezon City.

May pagka-iba umano kasi ang sagit ng dalaga pero paliwanag ng aktres, ang gusto niyang sabihin ay kayang kumain ni Marco ng same food araw-araw. Hindi raw nagsasawa ang binata kahit paulit-ulit ang kinakain nito.

“It was always eggs, broccoli and protein shake, and rice… everyday,” natatawa pa ring sabi ni Heaven.

Nagsimula sa matagumpay na unang season ng The University Series na The Rain in España (2023), tuloy-tuloy ang pagpapakilig ng MarVen sa mga fans sa mga sumunod nilang proyekto katulad ng “The Ship Show” (2023), “For the Love” (2023), at “Sunny” na showing na ngayon sa mga sinehan.

Ang kanilang susunod na pinakabagong pelikula ay siguradong puno pa rin ng kilig at ipakikita rin ang mga ups and downs ng pakikipagrelasyon. Iyan ay ang “Men are from QC, Women are from Alabang” na base sa libro ni Stanley Chi. Showing na ito sa 1 May 2024.