Barangay bampira

Ang mga halimaw na sumisipsip ng dugo ng tao ay pawang kathang-isip lamang. Mga pelikula tungkol kay Dracula ang nagbigay anyo sa mga ito sa isip ng tao, tulad ng pagbuhay ng mga Alamat at palabas sa aswang, kapre at tikbalang.

Kung mayroon mang bampira, marahil sila iyong mga cannibal o taong kumakain ng kapwa tao at nag-uulam ng dinuguan sa mga turo-turo. May mga katutubong babaylan rin na umiinom ng patak ng dugo mula sa ginilitang manok para sa kanilang sinaunang ritwal ng panghuhula o pagdarasal para sa masaganang ani at kaligtasan sa kapahamakan.

Naririyan rin ang mga bampirang parokyano ng mga baristang naghahalo ng alak at dugo ng ahas.

Marahil madaragdagan ang bilang ng mga modernong bampira sakaling sundin ng mga gumagawa ng gusali at bahay ang payo ng Department of Health na gawing gabi ang trabaho ng mga manggagawa nila. Ito rin ang payo ng Department of Human Settlements and Urban Development.

Ayon sa Kalihim ng Kalusugan Teodoro Herbosa, mainam nag awing alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ang oras ng trabaho ng mga nagtatayo ng gusali upang hindi nila madama ang matinding init ng araw o mataas na heat index.

Hindi naman bago ang ganitong oras ng pagtatrabaho dahil maraming mga manggagawa sa mga call center ay nagtatrabaho sa graveyard shift. Kailangan nga lang ng malakas na ilaw upang makita ng mga manggagawa ang kanilang trabaho sa dilim. Kailangan ring hindi inaantok ang mga construction worker upang iwas sakuna.

Dagdag pa ni Herbosa na kailangang bigyan ang mga manggagawang nabibilad sa araw ng heat break upang maiwasan nilang magkasakit. Kung hindi, dagdag gastos ito sa kumpanya at maaantala pa ang pagtatayo ng gusali.

Mahalaga ang karapatan ng mga manggagawa, aniya. Kung sabihin niyang kailangan niyang mag-break sa paggawa, dapat ay pahintulutan silang pansamantalang magpahinga sa paggawa.

Pumapalo sa mahigit 40 ang heat index na naitatala sa maraming lugar sa bansa kung kaya pati mga paaralan ay inabisuhang magsuspindi ng klase kung kinakailangan upang protektahan ang mga batang mag-aaral na magdusa sa matinding init. Kung gagawin namang gabi rin ang klase nila ay hindi pa marahil naaayon. Hindi pa sila magiging “bampira” tulad ng iba.