Kim Chiu at Paulo Avelino, tambalan sa pelikula hinihirit

Dahil nga bukas na aklat na ang paghahangad ni Paulo na maging katambal ang a very good girl Kathryn Bernardo, at best in audience impact si Abogado Oliver Moeller, ang lalaking Visayan na makisig, matikas, maganda ang mukha at tindig na bagay na bagay kay Kim Chiu, hinihirit ng mga KimPau sa buong sansinukob na dapat na hindi lang ikasa, kundi simulan na ang isang proyektong pampelikula para sa dalawa.

Malakas ang kutob ng KimPau fandoms na posibleng maitambal nga si master Avelino kay queen Kath lalo na nga’t ang kumpiyansa at tiwala ng Star Magic kingdom sa aktor ay talaga namang nasa pinaka-mataas na antas.

Maraming mga larawan na naglitawan sa social media na magkatabi si Kimberly Sue at master Moeller pagkatapos nitong maging bisita sa “It’s Showtime” at hindi pwedeng itanggi na bagay ang dalawa.

Yung live interaksyon nga nila sa “EXpecially For You”kalapang, yung sinambit ni pretty miss Chiu na “I love you” ang kahulugan ng “Ginugugma tika” na siyang mga salitang gusto nitong matutuhan ni Michelle Dee, ang obserbasyon nga ni Queen Bayot Vice Ganda, eh parang sinasagot na ni Kimmy si Oliver, hindi ba naman? At ang panunukso ni Jose Marie, super pa-girl ang reaksyon ni Kimberly Sue, huh!

Kaya nga ang isang KimPau Facebook pahina tinodo na talaga ang paggamit sa lakas ng pagpapahalata. May likha na silang poster para sa KimPau movie, may pamagat na nga “Habang Buhay” at isinulat na rin nila kung sino ang sa kanilang pakiwari na dapat maging direktor na ito.

Iba ang pagiging maagap at maalibidad ng KimPau fandoms, sa true lang. Ang pagmamahal at suporta sa tambalan, wagas kung wagas!

Ang over all feelings ng mga KimPai fan, bago “paghiwalayin” ang dalawa at itambal sa iba, ang pinaka-maganda pangyayari pa sa kanilang mga iniidolo ay isang pelikulang may temang romansa at kwentong natatangi na pagtatambalan nina Chiu at Avelino.

Pag ginawa ang pelikula at ipinalabas na hiing na ay isunod sa “What’s Wrong With Secretary Kim” Filipino adaptation, mas katanggap=tanggap para sa KimPau fans ang ganung kaganapan. Masasaktan sila kapag walang pelikula sina Kim at Paulo at basta na lang ipapareha sa mga bago nitong katrabaho.

Super deserving ang KimPau ng isang pelikula. Super deserving ang Kimpau fandoms na maging totoo ang pinapangarap nilang pelikula at tinitiyak nilang matatagumpay ito sa takilya.

Ngayong may ganitong lambing at pahayag na mapilit at walang pasubali ang KimPau fandoms para sa isang pelikula, ang mga namumuno sa karera nina Kim Chiu at Paulo Avelino, susugal nga kaya o hindi nila papakinggan at papansinin ang pakiusap, imilalambing at inihihirit?

Ang sinasabing bumubuo sa PPop holy trinity ay ang PPop royals SB19, BINI, na Philippines’ national girl group at ang ALAMAT, na talagang itinatanghal ang kadakilaan ng kultura at mga salita sa kanilang mga awit at music video.

Ang pinagtataka ng balana, dabarkads at madlang pipol, kahit kinikilala na ang AGIMAT ay kasama sa pangmalakasang PPop trio con brio, hindi sila kasing tanyag at ka-tagumpay ng SB19 at BINI.

Parang palagiang tinimbang ka at kung may anung kulang sa AGIMAT kaya ang pagyakap at suporta sa kanila ay hindi pa buong-buong at may persepsyon pa na sila-sila-sila lang ang may alam na tunay silang magagaling.

Sino ang maysala sa ganitong kapalaran at sitwasyon ng PPop group na AGIMAT? Kayo mga Chika Diva mambabasa at ka-Tirada, ano ang inyong pakiwari at palagay sa mga nangyayari sa AGIMAT?