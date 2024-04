Kylie Versoza, may paniniwala

Aminado ang aktres at beauty queen na si Kylie Versoza na hindi siya naniniwalang puwedeng maging magkaibigan ang dating magka-ibigan at sa isang panayam ay ibinahagi niya ang kanyang mga pananayaw kaugnay sa mga “exes.”

“I don’t believe exes should be friends,” diretsahang saad ng aktres.

Nang matanong kung bakit, inilahad ng dalaga na isa itong paraan ng pag-respeto sa current partner ng iyong dating karelasyon.

“Respeto rin sa bago mong partner… at sa bago niyang partner. Ako, you can be civil, pero hindi kayo ‘yung nakikipag-usap na ‘hi, how are you. Kumusta ka na?’ To me, medyo weird ‘yun pero you can be civil. Pwedeng you don’t have any bad feelings against each other but I don’t think there should still be a friendship kasi bakit pa?” saad ni Kylie.

Dagdag niya, ang mga naging past relationships niya ay umabot ng matagal kaya weird para sa kanya na maging magtropa ulit sa ex-dyowa.

“Actually iba kasi ‘yung sa akin kasi matagal ‘yung 5 years. Buong 5 years, baka engaged na kayo, friends pa kayo tapos naghiwalay. Weird,” sabi ni Kylie.

“Siguro kung mabilis lang or it was kust a quick relationship, sure. You can become friends. Why not? But if it is a long [and] committed relationship, and we’re talking about the future, the span of the relationship has passed. You can be okay with one another but you till need to talk,” dagdag niya.