It’s Showtime, tagumpay sa round 1 Sabado bakbakan laban sa Eat Bulaga

Hindi ko na uulitin pang isulat sa pitak na ito ang mga digit na patotoo, ratings, concurrent view at advertisements, na mga nagsusumigaw na indicator at qualifier na talagang sa unang Sabadong sagupaan sa pagitan ng “It’s Showtime” at “Eat Bulaga”, hindi umubra ang pa-barangay drama nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon, nakakahikab pala ang presensya ni Andres Muhalach at ang mga pakwela mula sa longest reigning noontime variety show ay tinimbang ngunit kulang sa excitement at parang bagong luma ang lahat,

Ang panalo ng palatuntunan na pinamumunuan ni Queen Bayot Vice Ganda ay patunay na sila talaga ang pinaka-maigting na kakumpitensiya ng EB sa nasabing timeslot.

Kitang-kita naman na ang mga resource ng Kapuso Network ay gamit na gamit para lalong paigtingin ang pagka-mausisa at pakatutukan ng mga manonood ang pagiging ka-Siyete ng “It’s Showtime”. Maliban sa on-line chika, may kwento pa rin sa “24 Oras”, may pagbisita at paglalaro sa “Family Feud” at mas mabilis pa sa alas-kuwatro ang paglabas ng mga numerong magpapalakas sa kanilang panalo. Hindi na bago ang ganitong makinarya sa ka-Siyete. Ginamit rin nila ang traditional at on-line media blitzkrieg nung panahon na sina Alden Richards at Maine Mendoza, bilang AlDub, ang nagpadapa sa “It’s Showtime” at ginawang mapagkumbaba panandalian si ginoong Jose Marie Viceral.

Totoo nga kaya ang chikang ang GMA pamununan, tatlong buwan ang chikang time frame na ibinigay sa pangkat “It’s Showtime” para tapusin ang pamamayagpag ng “Eat Bulaga”? Sa social media, depende kung sino ang inyong gustong paniwalaan, may isang chikang pinalulutang na si ginoong Manny Pangilinan, nagpatawag daw ng emergency meeting kasi, kahit pa marami ang advertising load ng EB, mataas daw ang overhead expenses ng palatuntunan at maliit lang ang kitang inaakyat sa network na kinabibilangan nito sa kasalukuyan? At dahil hindi na “live” palagi ang show, mas pinapalabas ang ugong na nagtitipid na kasi at palugi na?

May isa pang chika na tila kinokontra ang tungkol sa diumano’ng emergency meeting, at ito naman ay tungkol sa pagpapayos ni ginoong Pangilinan sa MERALCO Theater na siyang magiging bagong tahanan at studio ng “Eat Bulaga”.

Businessman of the highest order si ginoong MVP kaya ang new home investment ng EB ay isang patotoo na tiwala siya sa kakayahan ng palatuntunan at alam niyang ang kanyang calculated risk ay mainam at siksik, liglig at umaapaw ang ibubunga.

Dapat nating i-congratulate si Vice Ganda at kanyang mga kasamahan dahil pinatotohanan nila na tunay silang kapatdapat sa tiwala at pagsusugal ng Kamuning network. Sa mga susunod pang araw, tiyak na bobombahin tayo ng mga ka-Siyete patungkol sa kanilang pang-araw-araw na tagumpay sa pananghalian at ang round 2 sa Sabado, pabibuhan muli sa mga paandar at payanig ang tiyak na gagawin ng mga artistang kasali sa “It’s Showtime.”

Sa “Eat Bulaga”, tiyak na hindi naman magpapa-petiks-petiks ang mga ito ay kahit pa nga may story arc na silang wala na kaming dapat pang patunayan, ang kompetisyon nilang kinakaharap ay tiyak na lalong magpapaigting sa kanilang pagiging malikhain at maghahain sila ng mga bagong pakulo at pakwela na ikalulugod ng kanilang loyalistang dabarkads at makakapangrahuyo sa mga bagong manonood.

Dahil sa tapatang pangmalakasang ito, tunay na mas nagiging kapana=panabik ang mga palatuntunan sa pananghalian. Kayo mga ka-Tirada mambabasa, team “It’s Showtime” na kaya o pangkat “Eat Bulaga”?

Tunay na ang mga manonood ang panalo sa tunggalian at tapatang ito, hindi ba naman?