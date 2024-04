Chavit Singson natiketan sa EDSA busway

Binigyan ng tiket ng mga traffic enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority ang convoy ni dating Ilocos Sur Governor Luis “Chavit” Singson dahil sa paglabag umano nito sa patakaran sa EDSA busway

Batay sa mga ulat, nahuli umano ang convoy ng dating gobernardor Lunes ng umaga nang dumaan ito sa EDSA busway na ipinagbabawal ng batas.

“Tayo naman po, we are just enforcing kung ano po 'yung tama. As long as you are not authorized to use the bus lane talagang huhulihin po natin 'yan. We have to be fair. We have to implement what is right po,” sabi ni MMDA special operations group-strike force head Gabriel Go.

Ayon kay Go, wala naman naging problema kay Singson nang isyuhan ng violation ticket.

Samantala, nagbigay ng pahayag si Singson at sinabing ginagawa lamang ng mga traffic enforcer ang kanilang mga trabaho.

Sa ibang balita, nakipaghabulan ang isang van sa isang sasakyan ng mga otoridad sa Pasay at ayon sa mga ulat ay kolorum umano ang puting van kaya ito hinahabol.

Sinubukan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation (SAICT) ng Department of Transportation na sitahin ang van pero imbes na sumunod, humarurot ito patungong rampa ng Skyway sa may Nichols.

Nakuha nila ang plate number ng sasakyan at naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office (LTO) para sa operator at sa driver nito.