Kathryn Bernardo, pinagsabihan ng mga AlDub panatiko

Nakakaloka talaga ang dramarama ng mga hindi pa rin nalulupig ang pag-asang AlDub panatiko, na maliban panawagang iboykot ang “Eat Bulaga” at mga individual na proyekto nina Alden Richards at Maine Mendoza, si very good girl Kathryn Bernardo naman ang kanilang inuurot.

Dahil nga here, there and everywhere ang sweetness at sightings na magkasama sina Bernardo at Richard, pangmalakasang pinagsabihan ng bulag sa katotohanang AlDub, na tigilan na ni Queen Kath ang pakikipag-mabutihan kay Alden kasi nga, may asawa na ito, na para sa kanila ay si Maine Mendoza nga, at tatlo na ang supling ng one time, big time phenomenal love team.

Ay! Kulang sa kapeng barako at walang nerbiyos kaya may ganiyang kuda at hanash? Hahahaha! Wala bang peryodiko at Internet sa inyong mga bahay o barangay? O sa kweba sa kung saang dako pa roon kayo namumuhay kaya di niyo pa rin tanggap, at ayaw niyo talagang tanggapin si Mrs. Arjo Atayde na si Maine at sa malapit na hinaharap, ay isisilang na niya ang anak nila?

Ewan ko ba sa inyong mga AlDub kayo! Malala talaga ang inyong ilusyon. Gising sa mga ilusyon mga sis at sir Tama na! Sobra na! Mag-let go na sa pagkapit sa nakalipas na di na dapat at maaring balikan.

Basta ang lahat, super and kilig sa closeness at rekindled friendship nina Kathryn at Alden. Excited na ang lahat na malaki ang posibilidad na may part 2 ang “Hello, Love, Goodbye” o kaya may bago silang pelikula na pwedeng ilahok sa 50th ng Metro Manila Film Festival o kaya ay pang-Valentine offering sa susunod na taon.

Naku, naku, naku mga Kathryn haters na AlDub panatiko, magbagong buhay na at itigil na ang inyong mga di pagkilos ng ayon sa inyong ganda.

***

Isang libo’t isang kilig at saya ang inihatid at binigay ni Andres Muhlach nung ito ay tumuntong sa “Eat Bulaga” bilang ispesyal na panauhin.

Marami ang natuwa sa pagbisita ni young master Muhlach sa EB at mayorya ng komentaryo sa kapatid ni Atasha Muhlach ay positibo. Sa true lang, mahal ng cameras si Andres! Captured ang kanyang kaguapuhan, tangkad, matatamis na pagngiti at pagtawa. Tama pa ang kumpiyansa at walang angas at yabang ang dating.

Siempre pa, bukas na aklat naman na betcha by golly wow ni Ryza Mae Dizon si Muhlach kaya ang dating binansagan na Aling Maliit, na maliit pa rin naman, super happy at kilig sa moments nila together ni Andres, huh! Ang hitad na ni Ryza Mae, huh! Hahahaha! Umaasa yata siya na may AndRyza na love team na mabuhuhay!

Ryza Mae, kapeng barako, please. Yung unlimited ang refill, tapos walang asukal para kabahan ka sa kahitaran mo. Ang savage! Hahahhaha!