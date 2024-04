Jessy Mendiola may wish

Aminado ang aktres na si Jessy Mendiola na isa sa mga ultimate dream niya ay ang makasama sa isang pelikula ang kanyang mother-in-law na si Vilma Santos.

Sa isang panayam, sinabi ni Jessy na tamang oportunidad ang hinihintay niya upang muli siyang sumabak sa pag-arte.

Sabi ng premyadong TV host si Boy Abunda sa kanyang panayam, posibleng makasama ni Jessy sa isang acting project ang biyenan niyang si Ate Vi kapag nagbalik-showbiz na siya.

“‘Yun nga, eh. Talagang dream ko ‘yun. Sabi ko nga kay Momski, ‘Momski, kahit dadaan lang po ako sa likod ninyo, gagawin ko po talaga. Kahit pabalik-balik lang po ako, gagawin ko talaga,” sabi ni Jessy.

In fact, hindi pa raw sila nagiging magdyowa ni Luis ay pangarap na talaga niyang makatrabaho ang Star for All Seasons.

“Kasi dream ko rin talaga siyang makatrabaho, kahit noon pa. Kahit noong hindi pa kami ni Luis, actually. So sabi ko, sana may tamang opportunity din na mangyari ‘yun,” saad ng aktres.

Nabanggit din ni Jessy na hindi lang sa larangan ng pag-arte siya humahanga kay Ate Vi kundi sa pagiging public servant nito. Personal daw niyang nasaksihan ang kasipagan at dedikasyon nito sa paglilingkod sa mga taga-Batangas.

“But at this point, now that I’m married to him (Luis), and also I’ve been with sina Momski (Vilma), sina Tito Ralph (Recto), and mas lalo na noong pandemic, I’ve seen kung paano ‘yung public service nila. And isa lang ang masasabi ko talaga. Grabe talaga ‘yung public servants natin,” sabi ni Jessy.

Kaya sakali raw na magdesisyon si Luis na sumabak sa politika ay 100 percent niyang susuportahan ang asawa.