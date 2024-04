Paulo Avelino, ‘pagpili’ at ‘pagpabor’ kay Kim Chiu, panalong-panalo

Ayaw paawat ang mga kasapi sa pangkat katkatera sa pagkakalat ng mga mahihiwagang chika sa Ekis. Sa ngayon, ang pangmalakasang inilalako ay ang diumano’y mas pinili at pinaboran ni Paulo Avelino na makatrabaho at makatambal si Kim Chiu kaysa sa babaing may natatanging kagandahan, si Janine Gutierrez.

Sabi-sabi sa Ekis, ang katauhan na Aidan sa “Dirty Linen,” dapat daw ay kay Avelino na ibinigay na lamang kay Zanjoe Marudo. First choice daw ang the other Papa P para sa nasabing katauhan pero yun na nga, tumanggi umano ito dahil gusto niya na palaging bago ang ginagawa at kapareha.

Ay! May ganito talagang story arc ang matataba ang mga utak sa Ekis? Iba rin! Close na close kayo kay Avelino at sa pamunuan nito kaya alam niyo ang kanilang career map at path para sa aktor, huh!

Ang mas nakakabaliw na pinalulutang sa Ekis eh ang kanilang pagtataka at pagkahibang sa katotohanan na parang kinain ni Paulo ang kanyang mga kondisyon sa karera na dapat palaging bago ang kapareha kasi nga, magkasunod na magkasunod ang “Linlang” at ang “What’s Wrong with Secretary Kim” kung saan ang kanyang katambal ay ang nag-iisang Chinita Princess Kim Chiu.

May kiyeme latik pa ang pangkat katkatera sa Ekis na shock tulala sila sa ginawang pagtanggap ni Avelino na binigyang-buhay ang katauhan ni Vice Chairman dahil nga hindi nito kalakasan at kinasanayan na romantic comedy ang tema,

Ang totoo, sa isang press payanig, inamin ni Paulo na looking forward siya at super willing and able na pagkatapos ng dalawa nilang proyektong pang-telebisyon ay pelikula naman ang kasunod nilang gagawin ni pretty miss Chiu.

Game rin ang aktor na maging maging co-producer ng pelikula si Kim sa pinakamalapit na hinaharap.

Ang isa pang katotohanang palong-palo na nasasaksihan ng lahat, ang mas relaxed at open na Paulo kapag kapiling si Kim lalo na nga’t bukas na aklat ang pagiging private, reserved at pa-low profile talaga ito.

Well, kung may mga positibong kaganapan at pangyayari sa pagitan nina Paulo Avelino at Kim Chiu, huwag na nating idawit pa si Janine Gutierrez sa equation. Ang importante ngayon, all is good, lalo na para sa KimPau dahil talagang grabehan ang pagmahahal at suportang ibinibigay sa kanilang tambalan at sa palatuntunang pinagsasaluhan.

***

Malamang sa alamang, si Nancy McDonie na mula sa isang few hits wonder na Korean girl group, ay posibleng makatrabaho at makatambal ni Asia’s Multimedia star Alden Richards.

Sa true lang, kung ako sa ibang Sparkle artists, magdadabog talaga ang bangs ko in a major, major way, lalo na nga’t hindi in full kislap mode ang kanilang bituin, may bagong saltang Koreana na pinakabagong talento ng mga taga-Kamuning Network.

Tiyak na tiyak kasi na pulos sa banyagang starlet itutuon ang atensyon at promosyon, so paano ang mga ibang female starlets sa Sparkle, hindi pa nga mga sumisikat, lalong nalaos at pasok na pasok na naman sila sa kategoryang GMA, na ang ibig sabihin ay “Google Mo, Artista!” Ay! Ang savage!

Kung sa second season ng “Running Man” ilalagay si Nancy, bagay naman siya dun kasi mula sa Land of the Morning Calm naman talaga ang nasabing palatuntunan.

Hindi na rin kataka-taka na i-push ang isang Richard at Nancy tandem dahil kung babalikan natin ang “pabuhat” at “mangga” days nitong si young master Faulkerson, ito yung mga panahong Asian sensation na ang Korean girl group ni Nancy, may pagtatapat ang bedimpled aktor na may paghanga siya sa magandang SoKor binibini.

Ang tanong of national importance, ano kaya ang masasabi ni James Reid na si Alden Richards ang posibleng sumalo kay pretty Nancy na naging katambal na niya at ka-close pa nga pero ang proyekto ay naunsyami?

Ay! Pasok young Reid at magpabuhat ka rin kay Nancy McDonie! Hahahaha!