Cone tiwala kay Boatwright

Mukhang natagpuan na ni Barangay Ginebra coach Tim Cone ang future “Justin Brownlee” sa katauhan ni dating San Miguel Beer reinforcement na si Bennie Boatwright.

Ayon kay Cone, akmang akma para sa national squad si Boatwright para sa pagkakaroon ng parehong katangian ng kanilang naturalized player na si Brownlee.

Inamin ni Cone na hindi pa niya personal na nakakausap si Boatwright, na nasa proseso na ng pagkumpleto ng lahat ng kaukulang dokumento matapos matukoy ng Samahang Basketbol ng Pilipinas para maging kandidato para sa naturalisasyon.

Kung at kapag ang kanyang aplikasyon para sa naturalisasyon ay pagbigyan ng mga mambabatas at nilagdaan bilang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., siya ang magiging ika-apat na naturalized na manlalaro ng bansa, kasama sina Brownlee, manlalaro ng National Basketball Association na si Jordan Clarkson at dating Ateneo de Manila University star Ange Kouame sa pool.

Ngunit sinabi ni Cone na malayo pa ang kailangan nilang tahakin.

“As far as I know, we already had an agreement and he is sending papers to get naturalized. This will be a long process,” sabi ni Cone. “It took Justin a long time to get his. He was excited about doing it.”

Ayon pa kay Cone, may mga katangian si Boatwright na akma para makasali sa Gilas Pilipinas.

Matapos pumasok bilang kapalit ni Ivan Aska, ipinadama ng 27-anyos na dating University of Southern California star ang kanyang presensya, na nanguna sa Beermen sa titulo ng Philippine Basketball Association Commissioner’s Cup.

Sa kanyang 13 laro sa PBA, nagsalansan siya ng average na 30.3 points, 12.0 rebounds at 3.5 assists para makuha ang atensyon ng Cone at ng federation.

Ngunit ang ikinatuwa ni Cone tungkol sa Boatwright ay ang kanyang kapansin-pansing pagkakatulad kay Brownlee dahil sa kanyang versatility at character.

“I was the one who asked for him. I think he’s a tremendous talent. He’s got great size and he can play in and out. He’s versatile. He reminds me of a younger Justin, just three to four inches taller,” sabi ni Cone.

“He’s a young guy but we have to get him into practice and into the system. It’s a long way away,” dagdag niya.