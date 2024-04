Kathryn Bernardo, namumukadkad bilang diyosa ng kagandahan at pag-ibig

All over sa social media ang kaganapan patungkol sa 28th kaarawan ni “a very good girl” Kathryn Bernardo. Pang lifestyle of the rich and famous dahil sa isa sa pinakamagandang lugar sa Piipinas ito nangyari, sa Palawan at talagang istariray ang mga dumalo at nakisaya sa kanyang selebrasyon.

This girl has turned into a woman ang patotoo ni Queen Kath na namumukadkad ang alindog at kariktan sa kanyang mga kasuotang kulay puti at kitang-kita naman talaga ang ligaya sa kanyang mukha at ang kumpiyansa sa pagiging “I’m really a female, female” ay talaga namang wow na wow!

Ang mga netizen naman, ang turing ngayon kay La Bernardo ay mala-diyosa na kagandahan at pag-ibig lalo na nga’t dalawang major, major aktor ang humarana sa celebrator.

May pa ang “Huling El Bimbo” song number ang dekalibreng Jericho Rosales para sa may kaarawan. Pansin na pansin naman nitong mga nakaraang araw-araw, may nabuong bond sina Echo at Queen Kath na tila hindi naman pang-promo lamang lalo na nga’t wala pa namang kahit na anong inaanunsyo na meron silang proyektong pampelikula o sa telebisyon.

Sa mga kibitzer, “attractive” kay Kathryn ang emotional maturity, experience, security at wisdom na siyang mga alas ni ginoong Rosales. Malaking factor rin na habang nagiging seasoned si Jericho, ang kisig, tindig at pagiging Mister Pogi nito eh talaga namang ohlala pa!

Ang isa pang naghandog kay Queen Kath ng birthday song ay si Alden Richards, naka-dueto ang dental diva Kakai Bautista.

“Bakit Ngayon Ka Lang?” ang ‘pinangharana’ ni Richard kay Kathryn Chandria na “Para kay Kath” ang sabi ng bedimpled aktor. Siempre pa, ang KathDen hearts ng mga follower at supporter nila, isang libo’t-isang kilig ang naramdaman dahil sa kanta ni young master Faulkerson.

Si Alden Richards ang kapareha ni Bernardo sa second biggest box office hit Filipino movie of all time, ang “Hello, Love, Goodbye” at ang kanilang pagtatambal muli sa isang pelikula ay inaabangan na at ito ay maituturing na “epic” movie happening. At oo, hindi rin pwedeng itanggi na bagay na bagay ang dalawa at mas naramdaman nating lahat ang husay at igting ni Queen Kath bilang aktres nung si Alden ang kapareha nito, hindi ba naman?

Ngayong may mga humaharana kay Kathryn na sina Jericho Rosales at Alden Richards lang naman, ang inyong lingkod, kasama na sa mga nanalig na si Kathryn Bernardo nga ay siyang tunay na diyosa ng kagandahan at pag-ibig, huh!

Naway sa pinakamalapit na hinaharap, mailantad na ang proyekto niyang kasama si Rosales, si Alden at ang mas palong-palong kaganapan eh kung silang tatlo, ay susugalan para magsama-sama sa isang pangmalakasang pelikula.

Isang love triangle movie na ang bida ay sina Jericho Rosales, Alden Richards at Kathryn Bernardo, why not, Choc Nut?! Ay! Siento porsiyento na box-office hit iyan, huh!

**

Papatulan pa ba natin ang pinaka-hindi kilalang Kim na si Kim Rodriguez na itinanggi na ang pagkakadawit niya sa basketball cager at happily married family man Marc Pingris?

Huwag na! Sayang kung papalawigin pa iyan lalo na nga’t mas marami pa ang mas kilala kay Kim Domingo kesa sa kanya, huh!

Ay! The WHO rin para sa inyo si Kim Domingo? Ang savage niyo sa kanya! Hahahaha!

Sure na sure ako na knowing niyo mga Ka-Tirada si Kim Chiu na super sikat at siempre pa, si Kim, na tragic heroine sa “Miss Saigon” na kasalukuyang pinapanood at pinapalakpakan sa Theatre at Solaire.

Siempre, ang pamunuan ni Kim, itatanggi ang lahat ng mga alingasngas at sasabuyan ng tubig ang usok, pero may mananalig ba sa pagtanggi kahit pa nga nauna na si master Pingris na inilahad ang kanyang pagtanggi sa alegasyon?

Well, well, well…. pwede na lang natin gayahin si Bea Alonzo at ang kanyang kuda na “time is the ultimate truth teller,” hindi ba naman? Siyang tunay!