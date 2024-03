AFP gagawa ng adjustments sa resupply missions

Iniulat ng Armed Forces of the Philippines nitong Miyerkules na magpapatupad ito ng mga kaukulang adjustments kaugnay sa pagkakasa ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin shoal.

Ayon kay AFP chief of staff General Romeo Brawner Jr., bahagi umano ng kanilang tungkulin na magpatuloy sa paghahatid ng supply sa mga sundalong Naka-base sa BRP Sierra Madre at panatilihin ang kanilang mga operasyon upang tiyakin ang mataas na morale at welfare ng mga sundalo.

Bumisita si Brawner sa mga tropa ng militar na idine-deploy sa BRP Sierra Madre at maging sa tatlong sundalong nagtamo ng malaking pinsala dulot ng pinakahuling pangbobomba ng China Coast Guard ng watercannon sa resupply vessel ng Pilipinas na Unaizah May 4 sa kasagsagan ng kanilang misyon sa West Philippine Sea.

Ayon sa AFP chief, kasalukuyang nakikipag-ugnayan ngayon ang AFP sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang ahensya ng gobyerno para pagplanuhan ang mga susunod na hakbang para sa pagkakasa ng RoRe mission at maiwasan na maulit pang muli ang ganitong insidente na may nasasaktan at nasusugatang tropa ng Pilipinas.

Kasunod nito ay muling iginiit ni Brawner ang mga katagang “The Philippines will not be deterred” kasabay ng pagbibigay-diin na hinding-hindi magpapagapi ang Pilipinas sa pagtataguyod ng karapatan at soberanya ng ating bansa sa ating teritoryo sa West Philippine sea.

Samantala, may mga sugat sa iba’t-ibang bahagi ng kanilang katawan ang tinamong pinsala ng tatlong sundalong naging biktima ng panibagong panggigipit ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa vessel sa WPS.

Isa sa kanila ang kinailangang tahiin 13 beses sa ilalim ng Mata habang ang dalawa pa ay kinailangang tahiin ang ulo, kung saan Isa sa kanila ay tumalsik at humampas pa sa pader ang katawan matapos siyang direktang tamaan ng malakas na pressure ng tubig ng water cannon na ginamit ng China.

Ayon sa naturang mga sundalo ito na ang maituturing na pinakamalalang agresibong aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea kasabay ng pag-amin na noong mga panahon daw na inaatake na sila ng mga barko ng China kaniya-kaniya na raw sila ng tago upang maiwasan kahit paano ang malakas pagbuga ng water cannon nito.