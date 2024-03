Pia Wurtzbach at Heart Evangelista bardagulan, nakakaloka

Mananalig ba tayo na may pangmalakasang bardagulan na nangyayari sa pagitan nina Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach-Jauncey at Love Marie Ongpauco-Escudero? Naku, naku, naku ang war of the roses na ito, nakakaloka talaga, huh!

Sabi ng mga dalahira, ang larawan ni Mrs. Francis Joseph Escudero na binalandra niya sa kanyang IG na isang libro na may mga letrang: “Don’t give the enemy a seat at your table” diumano ay para sa ex-glam team niyang sinasabi na may kamalasaduhang ginawa sa fashionista na ang pagka-aktres ay debatable.

Kayo naman, may palatuntunan na ba o pelikula si Hearty na talagang tumatak ang husay at galing? Sa totoo lang tayo. Ang savage! Hahahaha.

Kung nasa happy place na talaga si Evangelista, at kung totoong pinatawad na niya ang kanyang ex-glam team, bakit kailagngan pa ang may post na ganito?

Kaya ba may impresyon at persepsyon na para kay Mrs. Jeremy Jauncey ang larawan ni Heart ay dahil na kay Queen Pia na ang kanyang dating pangkat para sa pagpapaganda na binubuo nina Justine Louise Soriano at Jeck Aguilar?

Isa pang katunungan, ang linya ni Pia mula sa isang beauty product na: “While others deny us a seat at the table, we’re creating our own space, paving the way for others to follow” ay maituturing na “shade” sa dramarama ni Evangelista?

Ang daming tanong dahil sa mga hindi diretsahang parunggitan ng mga babaeng ito. Tama na kasi ang ganyang pahayaag at ibagsak na talaga ang pangalan pag ikaw ay may kinaiinisan, huh!

Basta ang inyong Chika-Diva kolumnista, sigurado na pag tinanong mo ang mga paslit kung sino ang “Pia” na kilala nila, ang sagot ay Pia Wurtzbach, Miss Universe 2015! Walang recall sa kanila ang pangalang “Heart”at jkahit pa nga nag-iiyak ito kamakailan sa isang palatuntunan, wa pakels at concern sa kanya ang mga bata, huh!

Kayo mga mambabasa kong mahal, sa bardugulang Pia Wurtzbach at Heart Evangelista, kaninong pangkat kayo? ***

Opisyal na ang anunsyo tungkol sa “Pagtagtag! Finale” konsyerto mula sa Southeast Asian Pop Superstar Group, ang SB19.

Sina Pablo Nase, Josh Cullen Santos, Justin De Dios, Ken Suson at Stell Ajero, dalawang gabing magkasunod sa 18 at 19 nitong Mayo, sa Araneta Coliseum, magaganap ang kanilang concert payanig.

Maliban sa “Gento”, “Bazinga”, “Mana”, “Crimzone” at “I Want You”, ang batalyong A’Tin at SB19 casuals, inaasahan ang solo numbers mula sa Mahalima.

Ang sorpresang inaasahan sa konsyerto, ang solo number ni Stell Ajero at ang duet song o dance number nila ni Ken Suson. Ang KenTell ay may pangmalakasang dasal at hiling mula sa shippers na magka-sub unit na. Naway sa paparating na konsiyerto na mailunsad ang KenTell anthem.

Isa pang sub-unit na kamakailan ay may “You and I” photo paandar, ang JoshTin, ang portmanteau para kina Josh Cullen Santos at Justin De Dios, ay isa pa sa pinakananabikang maisakatupuran.

Bago ang Araneta concert, may Pagtatag pa sa land of the rising sun, Japan na manyayari ngayong Abril.

Tiyak na may bagong kantang maririnig mula sa SB19 na manggaling sa kanilang ikatlong EP na ang pamagat ay “Simula at Wakas”.

Ang inaabangan naman ngayon ay ang anunso sa opisyal na petsa para sa bentahan ng tiket sa “Pagtatag! Finale”.