Transgender woman tiklo sa sextortion

Isang transgender woman ang inaresto ng mga otoridad matapos umano nitong kikilan ang isang lalaking kaniyang nakilala sa dating app. Depensa ng suspek, gagamitin niya ang pera para sa medical check-up matapos ang kanila umanong pagtatalik.

Base sa ulat, isang entrapment operation ang isinagawa ng mga tauhan Manila District Anti-Cybercrime Team laban sa suspek at pagkatanggap ng pera ng suspek galing sa isang lalaki, agad nang lumapit ang isa pang lalaki na nagpakilalang pulis.

“’Yung naaresto po natin na transwoman dito is nag-originate sa complaint ng isang biktima na lalaki na kung saan nakilala niya sa isang dating app. And then later on nagkaroon ng sabihin na natin na pagtatalik,” sabi ni Police Captain Marlon Flores, team leader ng Manila District Anti-Cybercrime Team.

Kinukunan ng video umano ng suspek ang kanilang pagtatalik, ngunit hindi ito pinuna noon ng biktima dahil may tiwala naman siya sa suspek at dagdag ng biktima, hindi niya alam na transgender woman ang kaniyang kasama.

Nalaman niya na lamang ito kalaunan at doon na rin nag-umpisa ang pananakot ng suspek.

“‘Yung video po na ‘yun is ginagamit po sa kaniyang pananakot, pang-extort ng mga material na bagay para hindi raw gawing content sa kaniyang social media account,” ayon kay Flores.

“Na-meet ko ‘yung person na ‘yun sa dating app. Nagkaroon kami ng parang sexual encounter. After nu’n, doon niya na ako tinakot na ‘Bilhan mo ako ng mga kung ano-anong gamit. Samahan mo ako dito bumili ng kung ano-ano. Kung hindi, iko-content kita,’” saad ng biktima.

Dahil sa kaniyang takot, napilitan umano ang biktima na makipagkita sa isang mall at binilhan niya ng mga pabango at damit ang suspek na aabot sa P15,000 ang halaga.

Ipinakita pa ng suspek na binura na niya ang mga malalaswang larawan ng biktima.

Ngunit pagkaraan ng ilang linggo, muli umanong nanakot ang suspek at nanghihingi ng P10,000.

Nagdesisyon nang lumapit sa pulisya ang lalaki, na humantong sa pagkakadakip ng suspek pero depensa nito, hindi lang sila nagkaintindihan ng biktima.

“After ng ano namin, may mga nararamdaman po kasi ako na doon po sa private part ko, may nararamdaman po akong uncomfy po siya. And ‘yun nga po, need ko ng check-up, follow-up check-up,” sabi ng suspek.

“I admit naman po na may nabitawan akong salita na labag po sa batas na hindi ko po akalain na ganito po ‘yung kahahantungan,” saad pa ng suspek.

Nasa kustodiya na ng MPD ang suspek, na mahaharap sa patong-patong na reklamo.