Survivor na Pinoy seafarer ibinahagi ang karanasan

Ibinahagi ng isang Pinoy seafarer na nakaligtas sa pagtama ng isang missile na pinakawalan ng mga Houthi rebels sa kanilang barko habang nasa Gulf of Aden noong Marso 6 ang kanilang pinagdaanan matapos ang pag-atake.

Ayon kay Harry Dupa, isa sa mga Filipino seafarer na nakaligtas sa pag-atake at kabilang sa mga dumating sa Ninoy Aquino International Airport nitong Martes, napakalakas ng pagsabog ng tinamaan ng missile ang kanilang barko kung kaya’t pansamantalang nawalan ng pandinig ang ilan sa mga Filipino seafarers.

Dagdag pa niya, kumakain sila sa dining room ng M/V True Confidence nang magkaroon ng malakas na pagsabog sa labas ng barko at nalaman ng mga ito ang pag-atake ng missile ng Houthi group matapos lamunin na ng apoy ang isang bahagi ng barko.

Agad nilang sinunod ang utoa ng kapitan ng barko na abandonahin ito.

Nang mangyari ang insidente, hindi nila alam na dalawa sa kapwa nila Filipino seafarer ang malubhang nasugatan at kalaunan ay namatay. Dalawang iba pa ay nagpapagaling pa sa Djibouti hospital.

Kasama sa mga dumating ang 11 crew members kung saan 10 dito ang hindi nasugatan sa insidente habang ang isa ay nagtamo ng fracture sa kaliwang paa sa kasagsagan ng emergency evacuation subalit kalaunan ay idineklarang fit to travel na ng medical authorities.

Dumating ang mga ito sa NAIA Terminal 3 dakong 5:22 pm at sinalubong ng mga opisyal mula sa DMW.

Kasama din sa sumalubong ang mga opisyal mula sa Department of Foreign Affairs, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Technical Education and Skills Development Authority, at si Kabayan party-list Rep. Ron Salo.

Ayon sa DMW, nakatanggap ang 11 pinoy seaferers ng P50,000 mula sa ahensiya, P50,000 mula sa OWWA at P20,000 mula sa DSWD.