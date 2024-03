Kamara sa PNP: Arestuhin si Quiboloy

Inihayag ng House of Representatives nitong Martes na inatasan na nito ang Philippine National Police na arestuhin si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy matapos i-cite-for-contempt ang embattled religious leader dahil sa hindi pa rin pagsipot nito sa imbitasyon ng Committee on Legislative Franchises.

Naging unanimous ang boto ng mga miyembro ng House Committee on Legislative Franchises na icite-for-contempt si Quiboloy dahil sa hindi nito pagsipot sa pangatlong pagkakataon na inimbitahan ng Komite.

Si Vice Chairperson at Surigao del Representative Johnny Pimentel ang naghain ng mosyon para icite-for-contempt ang embattled religious leader na sinigenduhan ni Deputy Speaker Jay-Jay Suarez.

Kung matatandaan, nitong Pebrero ay naglabas ng subpoena ang Kamara na pirmado ni House Speaker Martin Romualdez at House Secretary General Reginald Velasco laban kay Quiboloy.

Pero bago ito, sinabi ng abogado ni Quiboloy na si Atty. Ferdinand Topacio na mayroon umano silang “legal justification” na nakasaad sa liham na ipinadala sa House panel na apat na taon nang walang kinalaman sa operasyon ng Sonshine Media Network International o SMNI si Quiboloy.

Hindi rin umano sila umiiwas sa subpoena dahil sa katunayan ay nagpadala pa si Quiboloy ng tatlong indibidwal na makasasagot sa lahat ng tanong ng mga kongresista sa pangunguna ng Executive Pastor na si Marlon Acobo.

Kung pagbibigyan umano ang hirit ay maaari niyang payuhan si Quiboloy na dumalo sa susunod na pagdinig dahil nakatakda silang magkita bukas.

Gayunman, hindi ito tinanggap ni Pimentel, bagkus ay idiniin pa si Topacio na gumagawa ng “delaying tactics” para hindi agad maaprubahan ang mosyon.