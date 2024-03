Piolo Pascual, pumula pisngi sa pagkapa ni Apo Whang Od

Gumulantang at siempre pa marami ang inggit na inggit kay Apo Whang Od dahil nga sa pinagpapasa-pasahan, pinapanood at pinagpipiyestahan ngayon sa social media ang nag-iisang Papa P ng bayan, si Piolo Pascual ang kasama ang pambansang kamayanan, si Apo Whang Od, ang tinuturing na pinaka-huli at pina-matandang may alam sa sining ng pambabatok, ang tradisyonal na pamamaraan ng paglalagay ng Kalinga tattoo.

Dumalaw si Papa P. kay Lola Maria Oggay, isa pang tawag sa tinatanging Apo sa Buscalan at ang aktor, hindi nakaiwas sa nakagawian nito, na dakmain at damahin ang kanyang ari-arian, Ang mga lalaking bisita ni Apo Whang Od, lahat sila ay nararanasang mahawakan ang kanilang pundilyo.

Dokumento sa video ang para-paraang galawan ni Apo Whang Od hanggang ang kanyang kamay ni Hilda ay dumako sa pagkakalaki ni master Pascual.

Siempre pa, tawang-twawa si Papa P at pulang-pula ang mga pisingi nito sa ginawa niu Lola Maria. At siempre pa ang mga nakasaksi, tawanan na may kasamang hiyawan ang naging reaksyon sa pangyayari.

Kasama na sa nakagawian ng Alab ng Haraya awarded ang damhin ang palo-palo ng mga lalaking bumibisita sa kanya at matutunghayan ang mga ito sa sa social media.

Wala namang violent reaction ang mga netizen sa the moves ni Apo Whang Od lalo na nga’t bukas na aklat at kasaysayan naman ang nakagawian niyang ito.

Sa mga nag-iinarte naman at nasasagwaan sa kinagigilawang libangan ng 107 gulang na pambansang kayamanan, naku, naku, naku, sa mga antiseptically clean diyan, yung totoo, inggit na inggit kayo! Sa true? True na true!

***

Para sa kanyang kaarawan, ang 35 anyos na aktor, si Ahron Villena, ang paandar, nagpa-black and white pictorial na ang tanging saplot lamang ay bota de banyo. Hubo’t hubad ang makisig na si master Villena sa pictorial.

Ang tanong ng bayan, the WHO si Ahron Villena? Yun na! Ang savage! Hahahahahaha!

Hirit pa ng ibang netizen, ano ang drama bakit may pa-bota de banyo pa si Ahron eh may nag-leak na nga itong larawan dati na kitang-kita ang taglay nitong pambihira?

Hindi makakalimutan, lalo na ang mga diwata at sirena, ang kanyang palo-palong palaban na parang may pag paling pa nga sa kaliwa pag buhay na buhay at matikas, huh!

Aminin ginoong Ahron, panalo naman talaga ang pa-thirst trap mo kaya ayan, balik na balik na naman ang iyong saysay at istariray powers.

Kung meron ka namang mga larawan na hindi mo ipinagkait at itinago ang iyong ari-arian na totoo namang palaban, pakibahagi na rin para sa kaligayahan ng mga maricon. Kung hindi naman buhay at galit ang iyong pagkalalaki, at dahil nga black and white ang tema ng pictorial, tiyak artistiko ang pagpapakita nito.

Hindi rin naman tatanggi ang sangkabekihan, pati na rin ang market mong mga babae at mga lalaking nalilibugan at nakikipag-talik sa kapwa nila lalaki, kung may kopya ka for sharing na naghuhumindig at buhay na buhay ang iyong kargadang walang katulad. Wala namang masama kung kasama ka sa “Palayain ang tite” movement, sa totoo lang.