Maris Racal at Anthony Jennings, bibida na sa pelikula

Siksik, liglig at umaapaw ang kaligayahan ng Snoorene fandoms dahil nga may pasabog na balita tungkol kina Maris Racal at Anthony Jennings.

Yes sina Snoop at Irene Tiu, ang mga katauhan nina young master Jennings at pretty miss Racal ay may launching movie na ang ang batikang direktor, si Jason Paul Laxamana ang mamahala sa dalawa.

Tandaan, si direk Jason ang pasimuno at namuno sa mga box office hit pelikula nina Bela Padilla at JC Santos, ang “100 Tula Para Kay Stella” at “The Day After Valentines”.

Wala pang ina-anunsyo kung ano ang pamagat ng first Racal at Jennings pelikula, kung kailan ang shooting at target playdate nito.

Ang kanilang fans ang lambing at hiling ay romantic comedy na may light drama at conflict dahil sa kanilang pakiwari, ganitong genre ang bagay sa kanilang mga iniidolo.

May nagmumungkahi na romantic drama ito na ipapakita ang Gen Z romantic landscape at kung paano nga makipag-relasyon ang mga kabataan sa kasulukuyan. Naway may edgy at kaunting darkness para maipakita nina Maris at Anthony kung ano pa ang kaya nilang ibigay at ilabas kuna mapaghamong katauhan ang kanilang gagampanan.

Kung ano man ang final genre at story, ang importante may pelikula na ang dalawa at hindi sila support. Lead stars na sila, huh! Pangabog!

Kaya ngayon pa lang, palakpakan na may kasamang sigawan sa dalawang relatively young artistas na ito. This new love team tiyak kasaysayan ang iuukit!

***

Sa pelikulang planong gawin ni Andrea Brillantes na si direk Joel ang nakatakdang mamahala, totoo nga kaya ang chikang nasagap ko na hindi isa, kungdi dalawa ang magiging katambal nito?

True nga kaya na ang isa ay isa si JK Labayo na nakapareha niya sa “Senior High” at may add on sitsit pa na si Blythe nga ba talaga ang humiling na ito ay makatambal?

Ang pangalawang kapareha, true nga ba na si Joshua Garcia ito? May naging mga patalastas na sina Brillantes na sila ay magkasama at kita naman na bagay sila.

Eh paano na si Kyle Echarri kung itsapwera ito sa coming soon movie ni Blythe? Grabe pa naman ang audience impact nila sa mag-jowa for a day challenge tapos tablado na agad?

Well, ang nakakatuwa sa nakalap kong balita, excited ang award winning direktor Lamangan na makatrabaho si Andrea. Pinapanood na niya pala ang mga show nito at buong buo ang pananalig ni direk Joel na mahusay ito. Nakaka-arte talaga at maganda pa.

Hindi rin naman puwedeng pagdabigan ng bangs ang kakayahan ni young master Garcia sa aktingan. Buo ang pananalig ng lahat na sa kanyang mga ka-henerasyon, siya talaga ang pinaka-mahusay.

Buhay na patotoo rin na hindi bano si young mater Labajo sa pag-arte. Kitang-kita naman na bilang Gino at par siya sa husay ni Mon Confiado, na tatay niya sa “Senior High.” Ang hirap sumanbay sa galing ni ginoong Confiado kaya kahanga-hanga si Labajo dahil talagang tumatak ang father and son moments nila sa “Senior High” na marami ang nananawagan na dapat may season 2.

Kaabang-abang indeed ang susunod na kabanata sa pelikulang ito ni Andrea Brillantes, hindi ba naman?