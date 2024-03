American, Australian VFA hindi babaguhin

Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Huwebes na wala pa umanong nakikitang pangangailangan na baguhin ang ilang probisyon sa Visiting Forces Agreement sa Amerika at Australia.

Kasunod ito nang tumitinding geopolitical tensions, at isa na nga dito ang patuloy na pagiging agresibo ng China sa disputed islands sa West Philippine Sea.

Ayon sa Pangulo, natalakay nila ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Australia subalit wala namang dapat i-discuss o pag-usapan tungkol dito.

Giit ng Pangulo na patuloy lamang ang nasabing kasunduan at ang pag-uusap ng dalawang bansa.

Dalawang bansa lamang mayruong VFA ang Pilipinas ito ay ang US at Australia.

Dagdag pa ni Marcos, sa sandaling mayruong mga hindi inaasahang pangyayari at kung may kailangan ng palitan sa kasunduan ay saka lamang ito babaguhin.

Una ng inihayag ng Presidente na sa kabila ng mga napaka delikadong aksiyon ng mga China Coast Guard Vessel laban sa mga barko ng Pilipinas hindi pa rin i-invoke ng Pangulo ang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos.

Hindi naman titigil ang Pilipinas sa paghain ng diplomatice protest laban sa China.

Naniniwala si House Committee on Agriculture and Food Chairman at Quezon 1st District Representative Mark Enverga na malaki ang magiging “gain” sa agriculture and technology trade ang paglagda ng Pilipinas sa Free Trade Agreement sa Australia at New Zealand.