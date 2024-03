Pag-upgrade ng PCG capabilities patuloy

Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang pag upgrade sa capabilities ng Philippine Coast Guard at ipagpatuloy ang modernization ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng tensiyon sa West Philippine Sea.

Kasabay nito ang pahayag ng Pangulo na kahit isang pulgada ng teritoryo at maritime jurisdiction ng Pilipinas ay hindi nito isusuko.

Inihayag ng Presidente na kaniyang inaprubahan ang acquisition plan ng Armed Forces of the Philippines para sa Re-Horizon 3, na nakalinya sa kanilang Comprehensive Archipelagic Defense Concept.

Sinabi ni Marcos na ang mga ahensya, pwersa, at institusyon ng Pilipinas ay nagsisikap na palakasin ang kanilang mga kakayahan at ang bansa ay nasa frontline ng mga internasyunal na pagsisikap na pangalagaan, ipagtanggol, at itaguyod ang mga alituntunin na nakabatay sa internasyonal na kaayusan.

Para umano matugunan ang mga pagkakaiba nito sa China, sinabi ng Pang Marcos na patuloy na makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa higanteng kapitbahay nito sa bilateral na ugnayan at sa pamamagitan ng mga mekanismong pinamumunuan ng ASEAN.

Binigyang-diin ni Marcos na magpapatuloy din ito, na sumunod sa 2002 ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, at mananatiling nakatuon sa pakikipagtulungan sa ASEAN at China tungo sa isang epektibo at substantive Code of Conduct batay sa UNCLOS.

Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na may mga proactive steps o hakbang nang ipinatutupad ang gobyerno para iligtas ang ating mga mamamayan sa kahirapan bunsod sa pagtaas ng inflation sa 3.4 percent nitong buwan ng February mula sa 2.8 percent nuong buwan ng January.

Sinabi ni Romualdez na lubos niyang kinikilala ang paghihirap ng mga pamilyang Pilipino dahil sa tumataas na presyo ng pagkain partikular na naapektuhan ng 4.8 porsiyentong pagtaas ng inflation ng pagkain.

Dagdag niya, kanilang nauunawaan na kumakatawan sa mga makabuluhang hamon para sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa kapakanan ng mga komunidad.

Kabilang sa mga hakbang ang ginawa ng House of Representative na maglaan ng pondo para sa ayuda or relief subsidies sa loob ng 2024 General Appropriations Act.