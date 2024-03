Lalaking nakahandusay tadad pala ng saksak

Isang lalaki na unang pinaniniwalaang nasagasaan nang matagpuan itong nakahandusay sa kalye ay napag-alamang tadtad pla ng saksak na siyang ikinasawi nito sa Pototan, Iloilo.

Batay sa mga ulat, sinabing nangyari ang insidente noong Miyerkules ng madaling sa Barangay Malusgod at ayon sa mga otoridad, ang mga tanod sa kalapit na barangay ang nakakita sa biktima na dinala nila sa ospital dahil sa pag-aakalang naaksidente ang lalaki.

Sa ospital, idineklarang dead on arrival ang biktima at nadiskubre na mayroon itong 20 saksak sa katawan at batay sa imbestigasyon, pinatay umano sa ibang lugar ang biktima at itinapon lang sa kalsada kung saan ito natagpuan.

Nakilala ang biktima na residente ng bayan ng Calinog at napag-alaman din ng mga otoridad na suspek sa mga insidente ng pagpatay ang lalaki sa bayan ng Janiuay at maging sa kaniyang barangay sa Calinog nito lang nakaraang Pebrero.

Pinaniniwalaang paghihiganti ang motibo sa pagpatay sa biktima.

Patuloy pa ang imbestigasyon para matukoy kung sino ang nasa likod ng krimen.