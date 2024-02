Pulis na sangkot sa pagkamatay ni Baltazar hinatulang guilty

Guilty ang naging hatol ng Navotas City Regional Trial Court sa isa sa anim na dating Pulis na sangkot sa kaso ng pagkamatay ni Jemboy Baltazar noong Agosto ng nakaraang taon.

Batay sa ulat, sinentensyahan ng korte si Police Staff Sergeant Gerry Maliban ng apat hanggang anim na taon na pagkakakulong dahil sa kasong reckless imprudence resulting in homicide.

Inatasan rin ng korte na magbayad ito ng P50,000 na penalty para sa civil at moral damages..

Samantala, pinawalang-sala naman ng korte si Antonio Bugayong Jr. sa kasong homicide.

Apat na dating pulis naman ang hinatulang guilty para sa illegal discharge of firearms at hinatulan ng apat na buwang pagkakakulong na kinilalang sina Roberto Balais Jr., Niko Pines Esquilon, Jake Blanco, at Benedict Mangada.

Kung matatandaan, binarily at napatay si Jemboy noong August 2, 2023 ng mga lokal na pulisya.

Inamin naman ng local city police chief na nagkaroon ng lapses sa naging protocol dahil hindi ito nagsagawa ng warning shot bago barilin ang subject.

Kalaunan ay napagalaman na maling tao pala ang kanilang tinutugis.

Dismayado naman ang ina ni Jemboy na si Rodaliza Baltazar sa naging hatol ng Navotas Regional Trial Court sa anim na pulis na akusado sa pagkamatay ng kaniyang anak.