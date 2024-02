Isang magandang balita ang bumungad ngayon sa ating mga senior citizens nang mapirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inamyendahang Centenarian Act kung saan makakatanggap na rin ng P10,000 cash gift mula sa pamahalaan ang mga Pilipino na magdiriwang ng 80, 85, 90, at 95 na karaawan.

Sa ilalim ng batas kasi, nakatatanggap ng P100,000 cash gift ang mga Pilipino -- nasa Pilipinas man o abroad -- na aabot sa 100 taon ang edad.

Ayon sa National Commission of Senior Citizens, ang naturang batas na nagkakaloob ng cash gifts ay pagkilala sa malusog na pamumuhay ng isang tao para humaba ang kaniyang buhay.

''The clamor of older persons/senior citizens and the general public to extend or expand the benefits and privileges to those milestone years apart from those reaching 100 years old as centenarians, were heard and now being realized for the enjoyment of our beloved older persons,'' ayon sa NCSC.

Sa naunang pahayag, sinabi ni Senador Ramon Revilla Jr. may akda ng batas, layunin niya na mapasaya ang mga nakatatandang Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanilang ng cash benefits na kanilang magagamit.

Sa nasabing batas, tatanggap ang mga Pilipino ng P10,000 kapag sumapit sila sa edad na 80, at tig-P10,000 muli makalipas ang bawat limang taon hanggang sa umabot sila sa edad na 95.

Pagsapit nila ng ika-100 taong kaarawan, P100,000 naman ang matatanggap nila mula sa gobyerno.

Malaking tulong na ito para sa ating mga senior citizens dahil kahit paano, makakakuha pa rin sila ng ayuda mula sa pamahalaan na makakadagdag sa kanilang pambili ng gamot o pampuhunan sa negosyo.

Sana lamang ay maipatupad ito ng maayos.