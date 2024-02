Liza Soberano, hinangaan ang alindog at dakilang ganda

Kahit tapos na ang Screen Actors Guild Awards, kumintal talaga sa mga kamalayan ng Pinoy ang kaganapan kasi nga, si Liza Soberano at ang kanyang red carpet moment, kasaysayan ang inukit.

Kahit isang pelikula pa lamang ang ginawa ni pretty young Miss Soberano, ang “Liza Frankestein” na debatable pa nga kung maganda o hindi, at mas lalong pinagtatalunan kung namayagpag ba ito sa takilya o luhaan.

Ang common denominator sa pelikula, pansin na pansin ang husay at ang star quality ni Hope. At ito ngang makasaysayan niyang pag-rampa sa SAG, kung saan ang best compliment niyang tinanggap ay mula sa E! Entertainment na ang pahayag patungkol sa Filipina actress ay: “I’d take @lizasoberano as my sister anytime” at may kasama pa itong twirling video niya.

Naka-shining, shimmering splendid black bustier si Soberano paired with a peach floor length skirt.

Ang daming views ng kanyang red carpet moment na captured sa E! na alam naman nating lahat eh pangmalakasang entertainment show sa US.

Pulos positibo ang comments na tinanggap ni Liza at ang ilan dito ay: “Our Hollywood Star!”; “This red carpet video shoot is what I was looking forward to. Liza Soberano killed it. Soo pretty!” at “Younger version of Catherine Zeta Jones. Gorgeoys and stunning.”

Sa totoo lang, ang inyong lingkod, galak na galak sa moment na ito ni Liza Soberano. Talagang she is making waves at getting the right kind of notices. Hindi pwedeng ikaila at mas lalong hindi pwedeng maliitin ang kanyang moment na ito sa SAG red carpet lalo na nga’t sangrekwa ang nakapanood nito at sa E!pa galing ang coverage.

Amakabogera at “I am Liza Soberano, here me roar!” ang payanig!

Naway masundan pa ang red carpet moments na ito sa pinakamalapit na hinaharap at umasa tayo na unti-unti niya talagang mararating ang kalangitan sa Hollywood kung saan mag-luluningning ang kanyang bituin.

***

Maraming puso ang hinaplos dahil sa ikwinento ni ginoong Aristotle Pallisoc, na mas tanyag bilang sikat na Pinoy rapper na si Gloc 9, tungkol sa inspirasyon at kung kanino niya inaalay ang naging pink anthem na “Sirena”.

Mula kay The Idea First Company’s Perci Intalan, isang post sa FB kung saan hinayag nito kung gaano kahalaga ang mga ipinahayag ni Gloc 9: “Been reading about this all day then I saw the interview at naiyak rin ako nang naiyak si Gloc. That is why we need to tell stories about acceptance and understanding. Kasi we don’t know how it will matter to the people we love and the children we raise.”

Ang “Sirena” ay ginawa ni ginoong Pallisoc para sa kanyang anak na lalaki, na ang pangalan ay Daniel, na isang bakla.

12 years old na ang kantang ito na talaga namang naging empowering song para sa mga bakla, at yung linya nito na: “Dahil lung minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla” ay pangmalakasang mga salita na nagbibigay ng tama at makatwirang perspektibo para sa mga bakla at sangkabaklaan.

Proud na proud si Gloc 9 sa kanyang anak na si Daniel na inamin na rin ang kanyang sexual preference at orientation, ilang taon matapos lumabas sa merkado ang “Sirena”.

Tiyak na mas marami pa ang makikinig at magiging paborito ang rap ni Gloc 9 lalo na ngayong alam na nating lahat na regalo ito at pagpupugay ng ama sa kanyang pinakamamahal na “sirena”, ang anak niyang si Daniel.

Mabuhay ka! Mahusay ka, Gloc 9!