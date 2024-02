Barangay chairman patay sa pamamaril

Isang barangay chairman ang nasawi kasama ang dalawa pa matapos atakihin ng apat na suspek ang isang barangay hall sa bayan ng San Isidro sa Leyte province.

Sinabi ni Philippine National Police chief Police General Benjamin Acorda Jr. na nangyari ang insidente Barangay Daja Diot noong Sabado.

Kinilala ang nasawing barangay chairman na si Elizalde Tabon habang ang isa naman ang kagawad sa barangay.

“There were four unidentified persons riding two motorcycles, ito ang iniimbestigahan natin ngayon,” saad ni Acorda.

Sa pahayag ng Leyte Provincial Police, sinabing may pulong sa barangay hall noong Sabado ng gabi nang mangyari ang pamamaril.

Patuloy na tinutugis at inaalam ng mga awtoridad ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Pati na rin ang posibleng motibo sa krimen.

“We have enhanced our patrol efforts, established 24-hour checkpoints, and implemented measures to heighten visibility and police presence,” ayon sa Leyte police.