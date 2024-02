Pagsuspinde sa PhilHealth premium rate hike pinag-aaralan pa

Inihayag ng Presidential Communications Office nitong Biyernes na patuloy pa umanong nire-review ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagang suspindihin muna ang pagpapatupad ng 5 percent na pagtaas ng premium rates sa Philhealth.

Sinabi ni PCO Secretary Cheloy Garafil, wala pang desisyon hanggang ngayon ang Pangulo at ang nais umano nito ay matiyak na ang anumang pagtataas ng Philhealth premium ay makapagdaragdag din sa mga benepisyo at coverage ng mga miyembro.

Kung matatandaan, hiniling ni Department of Health Secretary Ted Herbosa sa Pangulo na ipagpaliban muna ang Philhealth Premium hike upang mabawasan ang kalbaryo ng mga miyembro lalo at patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin partikular ang pagkain.

Sinabi ni Herbosa na hindi naman ikalulugi ng Philhealth kung suspindihin muna ang taas kontribusyon.

” The review is still ongoing. The President wants to ensure that any increase in premium will substantially be much more in value in terms of benefits and coverage to Philhealth members,” saad ni Garafil.