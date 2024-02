P527 milyong relief assistance naipamahagi na

Inihayag ng Department of Social Welfare and Development nitong Huwebes na umabot na sa higit P527 million na halaga ng humanitarian relief na ang naipamahagi nito sa mga residente na apektado ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa sa Davao Region, SOCCSKSARGEN, at CARAGA.

Ayon kay DSWD Undersecretary Edu Punay, aabot sa 760, 000 na pamilya ang naitalang apektado ng naturang weather condition at ito rin umano ang patuloy na inaabutan ng tulong ng gobyerno.

Aabot naman sa 393 million na food packs ang naipamahagi ng kanilang ahensya at dagdag niya, nakapagbigay na ito ng P141 million cash assistance.

Batay sa datos, nasa 34 evacuation area pa ang kanilang minomonitor na pinamamalagian ng higit 4, 000 indibidwal.

Tiniyak naman ng ahensya na magpapatuloy ang kanilang pamamahagi ng tulong sa mga residenteng nasalanta, itoy kahit pa karamihna sa mga ito ay nagsibalik na sa kanilang mga tahanan.

Samantala, magbibigay naman ng 500K Euro o 30.2 million pesos na humanitarian aid ang European Union para sa mga naging biktima ng pagbaha at landslide sa ilang bahagi ng Mindanao.

Ayon sa EU, ang tulong-pinansiyal ay para maibigay ang pangangailangan ng 12,000 na biktima ng kalamidad na naging sanhi umano para mawalan ng kabuhayan, ari-arian, at bahay ng mga taga-Mindanao.

Kabilang sa mga tulong na ibibigay ng EU ay emergency food and livelihood support, malinis na tubig, at sanitation facilities.