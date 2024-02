OSG: Paggamit ng cyanide beberipikahin pa

Iginiit ng Office of the Solicitor General nitong Miyerkules na kailangan umanong magkaroon ng factual verification kaugnay sa mga alegasyon na gumagamit ng cyanide ang mga mangingisdang Chinese sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea.

Sinabi ni Solicitor General Menardo Guevarra na pinag-aaralan na ng OSG ang legal na opsyon kaugnay sa mga isyu sa WPS pero kapag dumating ang tamang panahon ay makikipagtulungan ang OSG sa iba pang kaukulang ahensya, kabilang ang Department of Foreign Affairs, Department of Justice, National Security Council, at iba pang pangunahing miyembro ng national task force on WPS.

Sabi pa ni Guevarra, anumang legal na aksyon ay dapat na suportado ng malakas at karampatang ebidensya na kayang mapanindigan sa pagsisiyasat ng alinmang international tribunal.

Binigyang-diin din ng OSG na lahat ng ahensya ng gobyerno ay dapat magtulungan at suportahan ang isa’t isa upang makamit ang iisang layunin na protektahan ang mga karapatan sa soberanya ng ating bansa sa WPS.

Kamakailan nga ay ibinunyag ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera na nakatanggap ang ahensya ng mga ulat na gumagamit ng cyanide ang mga mangingisdang Tsino para intensyonal na sirain ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal para pigilan ang mga Pilipino na mangisda sa naturang karagatan.