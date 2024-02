GILAS PILIPINAS SASABAK NA SA AKSYON!

Sisimulan ng Gilas Pilipinas ang bagong paglalakbay sa pagharap nito sa Hong Kong sa unang window ng FIBA ​​Asia Cup Qualifiers ngayong gabi sa Tsuen Wan Stadium sa dating kolonya ng Britanya.

Ang oras ng laro ay nakatakda sa 8 p.m. na ang mga Pilipino ay nagnanais na gawin ang unang hakbang sa Asian cage supremacy na sa kalaunan ay maaaring magdala sa kanila pabalik sa Olympics sa unang pagkakataon mula noong 1972.

Kasama si Tim Cone, ang henyo sa likod ng kanilang pananakop sa Asian Games noong nakaraang taon, bilang head coach, ang mga Gilas boys ay inaasahang lalabas nang todo sa kabila ng pagkakaroon lamang ng 11 manlalaro dahil sa mga pinsalang dinanas ng big men June Mar Fajardo at AJ Edu.

Si Fajardo, ang pitong beses na Most Valuable Player sa Samahang Basketbol ng Pilipinas at isang three-time World Cup campaigner, ay sumakay sa flight ngunit magiging cheerleader lamang matapos magtamo ng pinsala sa guya sa Game 4 ng kanilang Commissioner’s Cup best-of- pitong finals ang engkuwentro laban sa Magnolia noong nakaraang linggo.

Si Edu naman ay nagpapagamot pa rin ng meniscus injury na natamo niya habang naglalaro sa Japan. Ang kanyang puwesto ay kukunin ni Japeth Aguilar, na nagpasya na ipagpaliban ang kanilang pagreretiro mula sa internasyonal na aksyon sa hangaring matulungan ang koponan na hinahawakan ng kanyang tagapayo sa Barangay Ginebra.

Makakasama ni Aguilar ang kapwa Kings na sina Scottie Thompson at Jamie Malonzo gayundin si Justin Brownlee, na binigyan ng green light na makakilos matapos sumailalim sa self-suspension dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na substance sa Asian Games.

Ang iba pang PBA stars sa rosters ay sina CJ Perez, Calvin Oftana, at Chris Newsome habang ang Japan-based standouts na sina Kai Sotto, Carl Tamayo, at Dwight Ramos gayundin ang collegiate star na si Kevin Quiambao ay makikita rin ang aksyon.

Sinabi ni Brownlee na ang kanilang laro laban sa Hong Kong ay magiging isang magandang sukatan kung mayroon pa rin siyang kailangan upang mangibabaw pagkatapos ng tatlong buwang hindi aktibo.

“I don’t expect much in my first game back, but definitely, I’m ready to put behind the suspension experience I had,” sabi ni Brownlee. “Just the feeling of playing once again and representing the Philippines, it’s a great feeling.”

Sa kabila ng pagiging rank 119 sa pinakabagong ranking ng International Basketball Federation, nananatiling mapanganib ang Hong Kong kasama ang dating Bay Area Dragons standout na si Duncan Reid sa attack zone.

Si Reid, na bahagi ng Dragons side na nagtulak kina Cone, Brownlee at ng Kings sa limitasyon sa best-of-seven finals ng Commissioner’s Cup noong nakaraang taon, ay nasa Hong Kong national team mula noong 2013 at inaasahang makikipagsabwatan kasama sina So Chi Lok, Leung Shiu Wah, Hon Tin Chi at Ricky Yang.